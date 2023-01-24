Январь, 24 в 12:07

Решение Берлина о передаче боевых танков Leopard Украине будет принято вскоре.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

На встрече в немецком Рамштайне Франция и Великобритания объявили, что передадут для ВСУ свои танки. Столтенберг поприветствовал это решение.

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Что касается Германии, то он отметил следующее:

— Боевые танки очень нужны и важны для Украины… Мы сегодня проговорили (с министром обороны Борисом Писториусом, — Ред.) относительно немецких боевых танков. И пришли к соглашению, что решение будет принято вскоре. Я также приветствую месседж от министра о том, что союзники НАТО, которые имеют на вооружении танки Leopard, могут самостоятельно решить, передавать ли эти танки Украине, а также начать обучение украинских военных обращению с этими танками.

Столтенберг заявил, что война в Украине, которую развязала Россия, несет угрозу безопасности на Европейском континенте. И нет никаких свидетельств того, что Путин готов изменить свои цели — он хочет контролировать всю Украину.

— Вооруженные сили Украины воодушевляют весь мир, но в то же время мы не должны недооценивать Россию. Президент Путин подтвердил, что готов платить огромную цену за продолжение этой войны. Кроме того, он получает вооружение от тоталитарных режимов, таких как Иран и Северная Корея, — заявил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг считает, что крайне важно дать понять Путину, что он не победит в этой войне, именно поэтому НАТО обязано обеспечить Украину тяжелым вооружением. Вооружение необходимо не только для того, чтобы выжить, а для победы и для возвращения своих территорий.

По словам генсека, Германия одна из союзников, которые предоставили значительную помощь Украине вооружением, в частности системами ПВО Gepard и IRIS-T, также артиллерией и бронемашинами.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может передать Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.