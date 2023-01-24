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Факты / Світ / Мировые новости

Варшава отправила официальный запрос Берлину по танкам Leopard 2 для Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Министр обороны Польши Мариуш Блащак
Фото: Getty Images

Польша направила Германии официальный запрос о разрешении передать Украине боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в социальной сети Twitter.

— Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы, – написал Блащак.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что разрешение Берлина на передачу Leopard 2 Украине имеет второстепенное значение, поскольку Варшава может отправить эти танки в составе коалиции стран.

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24 января во время брифинга генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Берлин вскоре примет решение о передаче танков Leopard Украине.

Также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может передать Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.

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Источник: Мариуш Блащак

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