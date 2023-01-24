Варшава отправила официальный запрос Берлину по танкам Leopard 2 для Украины

Январь, 24 в 12:34

Польша направила Германии официальный запрос о разрешении передать Украине боевые танки Leopard 2.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в социальной сети Twitter.

— Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы, – написал Блащак.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что разрешение Берлина на передачу Leopard 2 Украине имеет второстепенное значение, поскольку Варшава может отправить эти танки в составе коалиции стран.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter