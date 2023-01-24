Варшава отправила официальный запрос Берлину по танкам Leopard 2 для Украины
Польша направила Германии официальный запрос о разрешении передать Украине боевые танки Leopard 2.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в социальной сети Twitter.
— Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2 Украине. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы, – написал Блащак.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отмечал, что разрешение Берлина на передачу Leopard 2 Украине имеет второстепенное значение, поскольку Варшава может отправить эти танки в составе коалиции стран.
24 января во время брифинга генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Берлин вскоре примет решение о передаче танков Leopard Украине.
Также сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall может передать Украине 139 боевых танков Leopard типа 1 и 2, в случае необходимости.
Источник: Мариуш Блащак