Січень, 24 в 13:56

Німеччина досі не надала офіційного дозволу на постачання Україні сучасних бойових танків Leopard 2, попри заклики Києва та країн-союзників.

Днями ЗМІ розкрили ймовірну причину відмови офіційного Берліна передавати Україні Leopard 2. Мовляв, якщо Німеччина дасть іншим країнам “зелене світло” на реекспорт, то згодом може втратити свої нинішні ринки. Крім того, американські танки Abrams можуть активно заполонити європейський ринок. А це може послабити вплив Німеччини.

Втім, посол України у США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий переконаний, що швидше за все, вище керівництво Німеччини планувало зумисно на декілька місяців затягнути передачу бойових танків, можливо, через домовленості з Росією.

Зараз дивляться

– На мою думку, Німеччина свідомо затримує поставки важкого озброєння на кілька місяців. Чи це домовленості, чи це відчуття, що не треба йти попереду англосаксів – британців та американців, щоб десь не розірвати остаточно зв’язки з Росією, яка історично досі давить на Німеччину, зокрема присутністю своїх розвідслужб та інформаційними операціями, – зазначив дипломат.

На думку Чалого, Німеччина виглядає дивно з репутаційної та іміджевої точок зору. Адже від вересня вона є одним із найбільших постачальників зброї, допомагає Україні в гуманітарному та фінансовому аспектах. І, водночас, отримує найбільше негативу через вагання вищого керівництва.

Одна з можливих причин блокування постачання Україні Leopard 2 – побоювання ескалації – теж безпідставна.

– Ми бачимо з попередніх поставок: якщо зброя надійшла, вона вже використовується українцями, навпаки ескалація падає. Бо тоді РФ побоюється робити якісь кроки на фронті. Танки вони нам мають надати, бо це не тільки наша війна. Це війна за безпеку в Європі, – наголосив Валерій Чалий.

Сьогодні під час зустрічі міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом представник офіційного Берліна знову стояв на своєму: мовляв, остаточне рішення щодо танків вони ще готують, і поки що ситуація не змінилася.

А от Столтенберг заявив, що рішення щодо танків буде скоро. На думку Валерія Чалого, Німеччина все ж таки погодить постачання, але, з огляду на шквал політичних заяв різних країн та градус незадоволення, чекає слушного часу.

– Все просто: приїжджає новопризначений міністр закордонних справ Німеччини в Київ найближчим часом і заявляє про постачання танків, або хоча б про дозвіл постачання іншим країнам. Дуже сподіваюся, що Німеччина так і зробить, і виправить свої іміджеві та репутаційні помилки, – заявив Чалий.

Коментуючи, чому для самої Німеччини важливо ухвалити позитивне рішення щодо танків, дипломат пояснив, що це питання лідерства та іміджу однієї з найпотужніших країн Європи.

Нині Німеччина та Франція конкурують за лідерство у Європі з Великою Британією. Постійні вагання щодо питання війни в Україні не додають німцям та французам балів.

– Це країни, які зараз відійшли на другий план після Великої Британії, яка допомагає Україні, яка вирішила постачати танки Challenger. Британія стала локомотивом розвитку Європи, водночас вона навіть не входить до Європейського Союзу. Німеччині і Франції це не подобається, вони хочуть перейняти лідерство знову на себе. Але якщо ви не будете постачати Україні танки, то ваш локомотив стоятиме на запасній колії вічно. Зробіть цей крок, і ви станете лідерами, – підсумував дипломат.

Як відомо, питання надання Україні танків Leopard 2 розглядалося на восьмій зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) 20 січня в Німеччині. Однак Берлін тоді не розблокував реекспорт цього озброєння.

Німеччина є країною-виробником танків Leopard, саме тому вона має надавати дозвіл на їх поставки в інші держави.

24 січня стало відомо, що Польща надіслала Берліну офіційний запит щодо дозволу передати Україні бойові танки Leopard 2.