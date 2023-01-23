Полшага для танков, сдвиги в вопросе самолетов: Кулеба о поставках техники

В вопросе получения Украиной танков осталось сделать последние полшага, после чего немецкие Leopard могут передать для помощи в борьбе с российской агрессией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона Единые новости.

— Мы уже получили британские Challenger, о которых говорили, что это невозможно. Уже получаем французские легкие танки, пока что. Мы слышим, что Франция обдумывает предоставление танков Leclerc. Не сомневаюсь, что и Leopard к нам доедут, мы находимся на финальной стадии, — считает глава МИД.

По словам Кулебы, предоставление Украине любого вида вооружения всегда было проблемным вопросом для Германии. В то же время тема передачи самолетов сдвинулась с мертвой точки.

Украине сейчас необходимо получить различные типы вооружения для победы над агрессией Российской Федерации. В частности, такие решения будут приниматься на анонсированном в феврале Рамштайн-9.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.