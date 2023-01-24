Січень, 24 в 16:08

Наразі вже визначено тип бойового літака, який Україна може отримати від західних союзників для боротьби проти повномасштабної агресії РФ.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що Україна просила партнерів надати багатоцільовий літак ще на початку повномасштабного вторгнення військ РФ. Цю тему на різних майданчиках піднімало вище військове керівництво нашої держави та керівництво Міністерства оборони.

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Тож тема літаків ніколи не сходила з порядку денного.

– Без авіації, без надійного авіаційного прикриття дуже важко взагалі проводити будь-які бойові дії, – зазначив Ігнат.

Він уточнив, що українські військові льотчики їздили до Сполучених Штатів Америки на навчання. На це виділялися відповідні кошти.

– Вже фактично визначено тип літака, який, імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки не лише льотного складу, а й авіаційних інженерів. Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтися, – наголосив Ігнат, не уточнивши, про який саме тип літаків йдеться.

Він додав, що важливою є і підготовка інфраструктури для бойових літаків західного зразка. Міністерство інфраструктури України працюватиме над підготовкою українських військових аеродромів для прийому такої техніки.

– Усіма зусиллями робиться все для того, щоби наша мрія перейти на цей літак здійснилася якнайшвидше, – заявив Ігнат.

Він пояснив, що західні літаки мають широкий спектр потужного, високоточного, далекобійного озброєння, яке може вражати цілі на великих відстанях. Йдеться про завдання ударів як по повітряних, так і по наземних цілях.

Це дозволить суттєво змінити перебіг бойових дій на фронті в Україні.

Як відомо, під час восьмої зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) 20 січня президент Володимир Зеленський закликав союзників розглянути надання Україні винищувачів F-16 на наступному, дев’ятому засіданні.

В Офісі президента припустили, що дев’яте засідання у форматі Рамштайн, яке може відбутися в лютому буде саме авіаційним. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк запевнив, що надання винищувачів F-16 фактично розблоковано, але зараз ще рано говорити про те, коли та скільки цих літаків отримає Україна.