Січень, 25 в 17:30

Після скандалу із закупівлями продуктів міністр оборони Олексій Резніков анонсував реформу харчування у Збройних Силах України.

Він пропонує запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню, в основі формування якої будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грами/шт.) та калорії.

За словами Резнікова, це поширений у НАТО підхід. На реформу знадобиться від чотирьох до п’яти місяців.

Зараз дивляться – Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчуванням у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства – безумовний пріоритет, – написав міністр у Facebook. Внаслідок реформи для армії мають розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню християнської традиції. Також Резніков підтримав ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими, якщо це не зашкодить безпеці постачальників та збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Міністр запевнив, що в нього немає претензій до журналістів, які публікують викривальні матеріали про закупівлі в армії. Читайте У контракті інші цифри: у комітеті Ради прокоментували скандал навколо закупівель Міноборони – Водночас є абсолютно неприпустимим, щоб у публічному просторі вільно поширювалися документи оборонного відомства. Але це питання насамперед до посадових осіб Міноборони та ЗСУ. Предмет мого звернення до СБУ – не діяльність журналістів, а дії чи бездіяльність посадових осіб. Бо сьогодні може статися витік паперів, що не несуть загрозу обороні, а завтра – чогось більш небезпечного для наших людей, – заявив Резніков. Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширили інформацію про закупівлю послуг для харчування військовослужбовців за завищеними цінами. У Міноборони назвали статтю маніпулятивною, але 24 січня уряд звільнив заступника міністра із тилового забезпечення В’ячеслава Шаповалова, а згодом повідомили про звільнення директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Читайте Міноборони не вперше переживає штучну інформаційну атаку під вигаданим приводом – Резніков про скандал із закупівлями

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