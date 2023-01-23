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В контракте другие цифры: в комитете Рады прокомментировали скандал вокруг закупок Минобороны

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

Завышенная стоимость продуктов питания, закупленных для ВСУ, обнародованная в СМИ, не соответствует действительности. Это следует из контракта Минобороны, с копией которого ознакомились 23 января члены парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Совета Александр Завитневич в эфире телемарафона Единые новости.

— О том, что все писали – куриные яйца. Мы смотрели контракт и так, цифра, указанная — не соответствует действительности. Поэтому говорить сейчас, что у нас закупают яйца в два или три раза дороже, чем на рынке – это неправильно. В контракте совсем другая цифра, – сказал он.

По словам Завитневича, делать какие-то выводы можно будет после соответствующей экспертизы и расследования правоохранительных органов. Он добавил, что НАБУ и САП в отношении поставщика продуктов открыли уголовное производство еще до резонанса в СМИ.

По его мнению, не следует торопить с кадровыми изменениями в связи с ситуацией, получившей резонанс.

— Сейчас говорить о кадровых изменениях… Я бы не делал таких заявлений. Когда будут выводы НАБУ и других правоохранительных органов, когда будут направлены дела в суд, тогда можно будет говорить о кадровых решениях, — отметил председатель комитета.

Одним из предметов обсуждения во время заседания комитета, по словам Завитневича, был в том числе вопрос, следует ли вносить изменения в законодательство, чтобы была хотя бы какая-то информация о ценах, по которым МО закупает продукты, была публичной.

Накануне в Минобороны заявили, что ведомство готовит материалы в СБУ, чтобы расследовать распространение заведомо ложных сведений, наносящих ущерб интересам обороны в особый период.

В компании ООО Актив компани, фигурирующей в скандале с закупками продуктов для МО, говорят, что зафиксированные в договоре цены включают в себя не только цену за товар, но и транспортировку продуктов в любую точку Украины по заявке воинской части, а также обновление продуктов питания, в которых истекает срок годности.

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