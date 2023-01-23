Январь, 23 в 16:16

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о закупке продуктов для военнослужащих по завышенным ценам.

В Facebook министр отметил, что исчерпывающую информацию по документам он лично представит народным депутатам на заседании профильного комитета с участием представителей НАБУ, ДБР и СБУ.

Министр отметил, что Минобороны не осуществляет закупку отдельных продуктов, а покупает комплексную услугу по обеспечению питанием. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях – и приготовление пищи.

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– В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в день. В этом году стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца составляет 145,8 грн в день. Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика. Особенность контрактов Минобороны состоит в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это тоже риски, которые берет на себя бизнес, — написал Резников.

Министр обороны добавил, что питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400 позиций. Цены на одни и те же продукты у поставщиков разные. Так же как разнятся цены в торговых сетях. Стоимость устанавливается на основе анализа специальных экспертных учреждений, в частности, Института судебных экспертиз Министерства юстиции.

— Например, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 гривен за килограмм, поскольку он бывает разных сортов. Это также один из продуктов, на которые наблюдаются значительные сезонные колебания цены. Сейчас в медиа очень много искаженной информации о ценах. Само издание Зеркало недели через полтора дня после публикации вырезало несколько позиций относительно своей инфографики, где содержались некорректные сравнения, по которым уже последовала наибольшая огласка. К сожалению, это сделали без объяснений. Понимание некорректности по отношению к другим позициям тоже придет. Ведь сравниваются несравнимые вещи, – подчеркнул он.

Глава Минобороны также прокомментировал аномальную цену на яйца в контракте. По словам Резникова, это “обычная техническая ошибка, которую допустил поставщик. Он отметил цену не за штуки, а за вес яиц”.

По словам Резникова, публичный вброс информации должен был подорвать доверие к Минобороны Украины перед Рамштайном.

Он подчеркнул, что утечка документации ведомства будет рассматриваться как служебное преступление.

— Минобороны не в первый раз переживает искусственную информационную атаку под вымышленным предлогом. Эта – очень похожа на прошлогоднюю, когда мы разбирались с монополистом. Что-то похожее было и осенью, когда в управление Министерству передали ряд активов, критически важных для обороноспособности. Нас совершенно безосновательно атаковали летом, когда распространяли слухи о недостаточном контроле над вооружениями. То есть ничего нового, — подытожил он.

Ранее в СМИ распространили информацию о закупке услуг для питания военнослужащих по завышенным ценам.