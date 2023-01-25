Германия может передать Украине танки Leopard в марте. Такое заявление сделал министр обороны Борис Писториус.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Писториус рассказал журналистам, что сначала для украинских военных проведут учения, а затем танки отправят в Киев. Он назвал решение о передаче Leopard 2 –историческим.

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А также добавил, что Германия будет обсуждать дальнейшие поставки систем вооружений в Украину, пока продолжится война.

В то же время Борис Писториус подчеркнул, что важность того, чтобы Германия “не стала участником войны”. Он предупредил, что решение о передаче Leopard 2 не повод для радости.

Сегодня, 25 января, стало известно о решении правительства ФРГ о передаче танков Leopard 2, а именно 14 единиц из собственных запасов Бундесвера.

Leopard 2 – это основной боевой танка Германии. Его разработка началась еще в 1970 году. Первый прототип был построен в 1972 году.

В настоящее время такие танки находятся на вооружении в 19 странах мира, включая Австрию, Венгрию, Польшу, Турцию, Норвегию, Швецию, Швейцарию, Испанию, Грецию, Финляндию и другие страны.

Эти танки обладают комбинированной многослойной броней и приборами ночного видения. Вооружение всех леопардов, за исключением модели А6, состоит из 120-мм гладкоствольного орудия, длина ствола которого 44-го калибра, а также двух 7,62-мм пулеметов – спаренного с пушкой и зенитного, расположенного на крыше. Кроме того, у них есть блоки мортир, предназначенные для постановки дымовой завесы.

На танках постоянно модернизировалась броневая защита и система управления огнем. А его экипаж состоит всего из четырех человек.