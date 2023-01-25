Німеччина може передати Україні танки Leopard у березні. Таку заяву зробив міністр оборони Борис Пісторіус.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Пісторіус розказав журналістам, що спочатку для українських військових проведуть навчання, а потім танки відправлять до Києва. Він назвав рішення про передачу Leopard 2 — історичним.

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А також додав, що Німеччина обговорюватиме подальші постачання систем озброєнь в Україну, поки триватиме війна.

Водночас Борис Пісторіус наголосив на важливості того, щоб Німеччина “не стала учасником війни”. Він попередив, що рішення про передачу Leopard 2 не є приводом для радості.

Сьогодні, 25 січня, стало відомо про рішення уряду ФРН щодо передачі танків Leopard 2, а саме 14 одиниці з власних запасів Бундесверу.

Leopard 2 – це основний бойовий танк Німеччини. Його розробка почалася ще в 1970 році. А перший прототип був побудований у 1972.

Нині такі танки є на озброєнні у 19 країнах світу, зокрема Австрії, Угорщини, Польщі, Туреччини, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Іспанії, Греції, Фінляндії та інших країн.

Ці танки мають комбіновану багатошарову броню та прилади нічного бачення. Озброєння всіх леопардів, за винятком моделі А6, складається зі 120-мм гладкоствольної гармати, довжина ствола якої 44-го калібру, а також двох 7,62-мм кулеметів — спареного з гарматою і зенітного, розташованого на даху. Крім того, вони мають блоки мортир, призначені для постановки димової завіси.

На танках постійно модернізувався броньовий захист та системи управління вогнем. А його екіпаж складається всього з чотирьох осіб.