Німеччина погодила передання танків Leopard 2 в Україну. Про це 25 січня стало відомо за підсумками рішення уряду ФРН.

Йдеться про одну роту танків Leopard 2 (саме 14 одиниць, – Ред.) з власних запасів Бундесверу.

Навчання українських військових розпочнуться незабаром. Також Берлін надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси.

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Окрім цього, Німеччина дала зелене світло іншим країнам щодо постачань сучасних машин українським військовим.

Про це заявив речник уряду Штеффен Хебештрайт, який оголосив про рішення канцлера Олафа Шольца.

— Німеччина передасть Україні 14 основних бойових танків Leopard 2. Крім того, німецький уряд дав дозвіл іншим державам на постачання в Україну цих танків, – заявив він.

За словами Хебештрайта, цей крок відбувається в координації з міжнародними партнерами. Він додав, що його мета “швидко сформувати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2”.

Напередодні телеканал ABC News з посиланням на слова високопоставленого українського чиновника повідомив, що 12 країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2 у разі позитивного рішення уряду ФРН.

Також 24 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що європейські партнери України вже розпочали роботу над переданням Україні винищувачів F-16.

Джерело: Die Welt