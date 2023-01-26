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Факты / Україна

В полиции не нашли доказательств домогательств к студенткам со стороны актера Владимира Талашко

Илья Нежигай, редактор ленты
Владимир Талашко
Фото: УНИАН

Украинские полицейские не установили обстоятельств, которые бы свидетельствовали о сексуальных домогательствах к студенткам со стороны Владимира Талашко, который является преподавателем Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Об этом в ответ на запрос Интерфакс-Украина сообщили в Национальной полиции.

По данным правоохранителей, в Шевченковское управление полиции Киева поступали обращения по фактам возможных случаев сексуальных домогательств в университете им. И. Карпенко-Карого, которые зарегистрировали в журнале учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

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— По результатам проведенных проверок Шевченковское управление полиции не установило обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления, — сообщили в полиции в ответ на запрос издания.

Учитывая отсутствие указанных обстоятельств, сведения в Единый реестр досудебного расследования не вносили.

Скандал вокруг Талашко

В августе 2021 года медиа распространили данные, что преподаватель Киевского нацуниверситета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, советский и украинский актер Владимир Талашко был обвинен в сексуальных домогательствах к студенткам.

Впоследствии в Минкультуры начали служебное расследование из-за обвинений в отношении преподавателя. Кроме того, министерство призвало руководство вуза способствовать оперативной и всесторонней проверке приведенных выпускницами университета показаний.

В самом вузе им. Карпенко-Карого была образована рабочая группа, которая должна была расследовать возможные обращения, связанные с домогательствами, которая должна была вместе с Минкультуры передать полученные данные в Нацполицию.

В ноябре 2021 года Талашко ушел с должности преподавателя университета по собственному желанию.

Что известно о Талашко

Владимир Талашко — известный украинский и советский актер, режиссер и заслуженный артист Украины. Талашко является членом Национального союза кинематографистов Украины.

Самой известной работой Талашко как актера является фильм Леонида Быкова В бой идут одни старики (1973).

Источник: Интерфакс-Украина
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