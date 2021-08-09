Министерство культуры и информационной политики Украины отреагировало на обвинения в сексуальных домогательствах актера и преподавателя университета имени Карпенка-Карого Владимира Талашко.

В Минкульте заявили, что чрезвычайно встревожены ситуацией и обещали немедленно начать служебное расследование.

— Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов, — сообщили в ведомстве.

Обвинение Талашко в домогательствах

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко больше известного украинцам, как звезда советского фильма В бой идут одни старики обвинили в сексуальных домогательствах к своим студенткам и абитуриенткам.

Истории пострадавших собрал и обнародовал сценарист Богдан Панкрухин. Девушки рассказали, что актер не один раз приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными, предлагал алкоголь, лез целоваться и настаивал на интимных отношениях.

Свои истории нам подробно рассказали Юлия Бирзул, которой на тот момент было 15 лет и Виктория Мушты, которая пыталась поступить в Карпенко-Карого в 18 лет.

Обе девушки рассказали, что Талашко обещал помочь им подготовиться к поступлению и позвал к себе, где начал приставать.

Сам актер все обвинения в домогательствах отрицает.