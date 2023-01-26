Січень, 26 в 19:01

Українські поліцейські не встановили обставин, які б свідчили про сексуальні домагання до студенток з боку Володимира Талашка, який є викладачем Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Про це у відповідь на запит Інтерфакс-Україна повідомили у Національній поліції.

За даними правоохоронців, до Шевченківського управління поліції Києва надходили звернення щодо фактів можливих випадків сексуальних домагань в університеті ім. І. Карпенка-Карого, які зареєстрували в журналі обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення.

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– За результатами проведених перевірок Шевченківське управління поліції не встановило обставин, які можуть свідчити про скоєння кримінального правопорушення, – повідомили у поліції у відповідь на запит видання.

З огляду на відсутність зазначених обставин, відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування не вносили.

Скандал навколо Талашка

У серпні 2021 року медіа поширили дані, що викладач Київського нацуніверситету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого, радянський та український актор Володимир Талашко був звинувачений у сексуальних домаганнях до студенток.

Згодом у Мінкультури почали службове розслідування через звинувачення щодо викладача. Крім того, міністерство закликало керівництво вишу сприяти оперативній та всебічній перевірці наведених випускницями університету свідчень.

В самому виші ім. Карпенка-Карого була утворена робоча група, яка б мала розслідувати можливі звернення, пов’язані із домаганнями, що мала разом із Мінкультури передати отримані дані до Нацполіції.

У листопаді 2021 року Талашко пішов з посади викладача університету за власним бажанням.

Що відомо про Талашка

Володимир Талашко – відомий український та радянський актор, режисер та заслужений артист України. Є є членом Національної спілки кінематографістів України.

Найвідомішою роботою Талашка як актора є фільм Леоніда Бикова У бій ідуть лише старі (1973).