Январь, 26 в 8:03

Утром 26 января в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

По этой же причине возможны отключения электроэнергии и в Черкасской области.

– Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО, – отметили в ДТЭК.

В Кривом Роге Днепропетровской области энергетики превентивно отключают линию электропередачи.

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– Уже отключена часть критической инфраструктуры тепло- и водоснабжения. Больницы и всю циркуляцию воды в системе переводим на генераторы. Останавливается коммунальный электротранспорт, – сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По сообщению от главы Винницкой областной военной администрации Сергея Борзова, по состоянию на восемь утра 26 января враг уже запустил ракеты.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что по меньшей мере две ракеты летят на северо-запад через Николаевскую область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 337-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ДТЭК, Игорь Табурец, Сергей Борзов, Александр Вилкул, Виталий Ким