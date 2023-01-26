Загроза ракетних ударів: у Києві та низці областей екстрено відключають світло

Січень, 26 в 8:03

Уранці 26 січня в Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки.

Із цієї ж причини можливі запобіжні відключення електроенергії і в Черкаській області.

– Це вимушений превентивний крок, який дасть змогу уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та віримо в ППО, – зауважили в ДТЕК.

У Кривому Розі Дніпропетровської області енергетики превентивно відключають лінії електропередачі.

Зараз дивляться

– Уже відключено частину критичної інфраструктури тепло- та водопостачання. Лікарні та всю циркуляцію води в системі переводимо на генератори. Зупиняється комунальний електротранспорт, – повідомив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За повідомленням від голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова, станом на восьму ранку 26 січня ворог уже запустив ракети.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що щонайменше дві ракети летять на північний захід через Миколаївську область.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 337-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ДТЕК, Ігор Табурець, Сергій Борзов, Олександр Вілкул, Віталій Кім