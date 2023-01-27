В Украине уже сформирован список пилотов, которые будут проходить обучение на западных истребителях, таких как F-16, если союзники одобрят их поставки нашему государству.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, список согласовал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

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Игнат уточнил, что, кроме пилотов, подготовку должны пройти и авиационные инженеры, которые будут обслуживать истребители.

– Список летчиков уже давно готов. Может, будут какие-то изменения, потому что у нас война. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уже его согласовал. Так что пилоты готовы. Но я еще раз подчеркну, что не пилотами едиными, нужно готовить и авиационных инженеров, потому что небо ошибок не прощает, — заявил Игнат.

Он объяснил, что авиационных инженеров следует готовить не менее тщательно, чем пилотов, поскольку они должны ежедневно обслуживать западные истребители, проводить сезонные и регламентные работы.

Комментируя возможные сроки обучения, Юрий Игнат заявил, что оно может длиться до полугода по оптимистичным прогнозам. По словам украинских военных летчиков, они могут научиться летать на западных истребителях “за несколько недель”. Однако летать и совершать посадку – это одно, а воевать, применяя все типы вооружения, – другое.

– Вопрос обучения пилотов действительно сложный. Пройдет некоторое время. Летать научиться легко, а воевать на нем… Мне летчики сказали, что где-то за полгода смогли бы его освоить. Так же инженеры, — проинформировал спикер.

Игнат отметил, что также нужно подготовить аэродромную инфраструктуру, чтобы пилоты могли безопасно совершать посадку на взлетно-посадочную полосу. Речь идет о формировании аэродромной сети для западной военной авиации, и эта работа уже происходит.

Как объяснил Игнат, первоначально рассматривались разные типы западных истребителей. Речь шла о предоставлении Украине многоцелевых самолетов западного производства, которые могли бы стать основой для Воздушных сил ВСУ.

Однако среди всех истребителей Украина хотела бы получить именно F-16 из-за их многофункциональности. Эти самолеты могут совершать удары по наземным целям разными типами оружия, такими как бомбы, ракеты, а также стать частью ПВО и защищать небо от воздушных атак РФ.

– Поэтому такой тип многоцелевого самолета, который является наиболее распространенным сегодня в мире, мог бы быть лучшим кандидатом для Воздушных сил, чтобы стать единственным основным типом многоцелевого самолета, — добавил Игнат.

Он напомнил, что на вооружении ВСУ сейчас есть четыре типа самолетов: истребители Су-27 и МиГ-29, штурмовик Су-25, а также бомбардировщик Су-24.

– F-16 все эти функции четырех самолетов может объединить и выполнять. Поэтому на него больше обращается внимания для предоставления Украине, — подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил сообщил, что предоставление союзниками боевых самолетов очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации территорий.

Недавно Юрий Игнат рассказывал, что уже определен тип боевого самолета, который может получить Украина от западных союзников.

Источник: Media Center Ukraine