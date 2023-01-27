В Україні вже сформований список пілотів, які проходитимуть навчання на західних винищувачах, таких як F-16, якщо союзники схвалять їх постачання нашій державі.

Про це розповів сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, список погодив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

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Ігнат уточнив, що, окрім пілотів, підготовку мають пройти й авіаційні інженери, які обслуговуватимуть винищувачі.

– Список льотчиків уже давно готовий. Може, будуть якісь зміни, тому що в нас війна. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вже його погодив. Тож пілоти готові. Але я ще раз наголошу, що не пілотами єдиними, потрібно готувати й авіаційних інженерів, тому що небо помилок не пробачає, – заявив Ігнат.

Він пояснив, що авіаційних інженерів потрібно готувати не менш ретельно, ніж пілотів, оскільки вони повинні щодня обслуговувати західні винищувачі, проводити сезонні та регламентні роботи.

Коментуючи можливі терміни навчання, Юрій Ігнат заявив, що воно може тривати до пів року за оптимістичними прогнозами. За словами українських військових льотчиків, вони можуть навчитися літати на західних винищувачах “за кілька тижнів.” Однак літати і здійснювати посадку – це одне, а воювати, застосовуючи всі типи озброєння, – інше.

– Питання навчання пілотів дійсно складне. Пройде певний час. Літати навчитися легко, а воювати на ньому… Мені льотчики сказали, що десь за пів року змогли б його опанувати. Так само інженери, – поінформував речник.

Ігнат зазначив, що також потрібно підготувати аеродромну інфраструктуру, щоб пілоти могли безпечно здійснювати посадку на злітно-посадкову смугу. Йдеться про формування аеродромної мережі для західної військової авіації, і ця робота вже відбувається.

Як пояснив Ігнат, спочатку розглядалися різні типи західних винищувачів. Йшлося про надання Україні багатоцільових літаків західного виробництва, які могли б стати основою для Повітряних сил ЗСУ.

Однак серед усіх винищувачів Україна хотіла б отримати саме F-16 через їхню багатофункціональність. Ці літаки можуть здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї, такими як бомби, ракети, а також стати частиною ППО та захищати небо від повітряних атак РФ.

– Тому такий тип багатоцільового літака, який є найпоширенішим сьогодні у світі, міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил, щоб стати єдиним основним типом багатоцільового літака, – додав Ігнат.

Він нагадав, що на озброєнні ЗСУ зараз є чотири типи літаків: винищувачі Су-27 та МіГ-29, штурмовик Су-25, а також бомбардувальник Су-24.

– F-16 всі ці функції чотирьох літаків може об’єднати і виконувати. Тому на нього більше звертається уваги щодо надання Україні, – наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил повідомив, що надання союзниками бойових літаків дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги та деокупації територій.

Нещодавно Юрій Ігнат розповідав, що вже визначено тип бойового літака, який Україна може отримати від західних союзників.

Джерело: Media Center Ukraine