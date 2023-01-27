Січень, 27 в 12:36

Під час чергової масованої атаки на Україну в четвер, 26 січня, Росія знову застосувала авіаційні крилаті ракети Х-55 з імітатором ядерної бойової частини.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express із посиланням на власні джерела.

Як зазначає видання, саме таку ракету знищили українські військові на підльоті до Києва. Вона летіла з південно-східного напряму. Уламки ракети згодом виявили в районі Борисполя.

Вперше про застосування військами РФ ракети Х-55 із макетом ядерної боєголовки стало відомо 17 листопада. Тоді ворог так само атакував Київ.

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Згодом у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли про виявлення фрагментів крилатих ракет Х-55 з імітатором у Хмельницькій та Львівській областях.

Тобто 26 січня ворог як мінімум вчетверте застосував такий вид ракет.

Експерти Defense Express раніше пояснювали, що Росія зазвичай запускала по Україні ракети типу Х-555. Вони є “неядерною” модифікацією ракети Х-55. Водночас ракета Х-55 розроблялася саме як носій ядерної зброї.

Портал Defense Express публікував кілька версій використання імітаторів на цих ракетах: спроба РФ перенавантажити зенітні ракетні комплекси України; залякування, що, мовляв, наступного разу там може бути не імітатор; створення перешкод для радіолокаційних станцій; розвідка позицій радіолокаційних станцій.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ наголошували, що Росія ракетами Х-55 без вибухонебезпечної бойової частини виснажує українську систему протиповітряної оборони.

Х-55 – це стратегічна авіаційна крилата ракета, розроблена в радянські часи для озброєння стратегічних бомбардувальників. Вона здатна летіти на дозвукових швидкостях та на гранично малих висотах, огинаючи рельєф місцевості. Х-55 призначена для застосування по стаціонарних наземних цілях із заздалегідь визначеними координатами. Дальність польоту ракети в деяких модифікаціях може сягати 3,5 тис. км. Носіями Х-55 є стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95.

Портал Defense Express із посиланням на джерела також повідомляє, що росіяни почали маскувати свої крилаті ракети Х-101. Вони зачищають болгаркою серійні номери на корпусі ракет, щоб унеможливити ідентифікацію дати їх виготовлення. Саме серійний номер на корпусі, який стирають окупанти, містить дані про рік, квартал, партію та порядковий номер ракети.

Таким чином РФ, ймовірно, намагається приховати темпи та порядок застосування ракет Х-101. Як зазначають експерти Defense Express, це мало чим допоможе рашистам, оскільки серійні номери є також на внутрішніх вузлах та агрегатах цих ракет.

Як відомо, 26 січня авіація РФ випустила по території України 55 ракет, серед яких була і гіперзвукова ракета Кинджал. Українські військові знищили 47 крилатих ракет, 20 з них у районі Києва.

Зокрема, в одному з районів Київської області правоохоронці дістали з озера уламки ракети Х-55, збитої силами ППО.

Джерело: Defense Express

Фото: Telegram-канал Андрія Нєбитова