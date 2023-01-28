Январь, 28 в 18:20

На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил со странным заявлением по поводу якобы “жесткой мобилизации” украинских этнических венгров на Закарпатье. Представители венгерского сообщества уже опровергли это утверждение.

О заявлении венгерского МИД и реакции этнических венгров – далее в материале.

Что утверждал Сийярто

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, известный своей пророссийской риторикой, заявил о “жесткой мобилизации” закарпатских венгров, которых якобы против воли забирают в украинскую армию.

Такое заявление он озвучил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, после чего его распространили венгерские СМИ.

– Кроме украинцев, в этой войне гибнут и венгры. Ведь венгров, проживающих на Закарпатье, также призывают в украинскую армию. В последние дни мы видели видеоматериалы о том, как жестоко это иногда происходит, – утверждал Сийярто.

Именно мобилизацию среди представителей венгерского сообщества в Украине он назвал одной из причин, по которой Будапешт настаивает на скорейших “мирных” переговорах. По словам Сийярто, они якобы должны предотвратить “эскалацию вооруженного конфликта”.

Сийярто добавил, что население Венгрии, как никто, “осознает необходимость в мирных переговорах”, поскольку война происходит на территории соседнего государства.

Глава венгерского МИД также упомянул о потоке украинских беженцев через территорию Венгрии в результате полномасштабного вторжения РФ. По его словам, речь идет о более чем миллионе людей.

Кроме того, Сийярто назвал “неудачными” экономические санкции против РФ из-за роста стоимости энергоносителей.

Следует отметить, что на днях венгерские СМИ обнародовали “репортаж” с Закарпатья о мобилизации. В материале говорилось, что такой мобилизации якобы не было там с начала войны. В публикации утверждается, что якобы сотни украинских военных и полицейских осуществляют перепись и раздают повестки “на улицах, рынках, в автобусе, в детских садах и даже в цыганских поселениях”.

Как пишет издание Mukachevo.net, этот фейк о “мобилизации венгров” распространили многие российские и венгерские СМИ. Они также “раскачивают” тему “потерь” 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

Реакция украинских этнических венгров

На фоне распространения антиукраинской дезинформации о мобилизации с заявлением от имени этнических венгров выступил Федор Шандор – профессор Ужгородского национального университета, депутат Закарпатского областного совета и военнослужащий-доброволец.

Он подчеркнул, что распространением ложной информации в Венгрии занимаются российские агенты, чтобы поссорить проживающих на Закарпатье украинцев и венгров.

– В Венгрии агенты России распространяют ложную информацию о закарпатских венграх. Подобную информацию распространяют и в Украине. Цель понятна – настроить закарпатских венгров и украинцев одних против других, — отметил Федор Шандор.

В связи с этим он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны закарпатские венгры добровольно идут на фронт, чтобы защитить свою землю и семьи от российских оккупантов.

– Закарпатские венгры – добропорядочные граждане Украины. Тысячи закарпатцев всех национальностей (и венгры в том числе) взяли в руки оружие и пошли воевать – потому что мы не хотим, чтобы российские оккупанты пришли на Закарпатье и убивали наших родных. Мы все помним, как это было в прошлом веке, помним о… концлагерях для венгров, организованных русскими, — объяснил Шандор.

Он назвал этот комментарий ответом на ложь агентов РФ, действующих в Украине и Венгрии.

– Тем, кто предал свой народ и перешел на службу в Россию, хотим сказать одно – не мешайте нам. Добро и правда все равно победят, а российское зло проиграет, – подытожил Федор Шандор.

Накануне Министерство иностранных дел вызвало посла Венгрии “для откровенного разговора” из-за новых пренебрежительных заявлений премьера этой страны Виктора Орбана относительно Украины. Так, Орбан сравнил наше государство с Афганистаном и назвал его “ничейной землей”.

Источник: Magyar Hírlap, Mukachevo.net, Facebook-страница Федора Шандора