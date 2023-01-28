Січень, 28 в 18:20

Днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступив із дивною заявою з приводу начебто “жорстку мобілізації” українських етнічних угорців на Закарпатті. Представники угорської спільноти вже спростували це твердження.

Про заяву угорського МЗС та реакцію етнічних угорців – далі в матеріалі.

Що твердив Сіярто

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Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, відомий своєю проросійською риторикою, заявив про “жорстку мобілізацію” закарпатських угорців, яких нібито проти волі забирають в українську армію.

Таку заяву він озвучив на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, після чого її поширили угорські ЗМІ.

– Окрім українців, у цій війні гинуть і угорці. Адже угорців, які проживають на Закарпатті, також призивають в українську армію. В останні дні ми бачили відеоматеріали про те, як жорстоко це іноді відбувається, – твердив Сіярто.

Саме мобілізацію серед представників угорської спільноти в Україні він назвав однією з причиною, через яку Будапешт наполягає на якнайшвидших “мирних” переговорах. За словами Сіярто, вони начебто мають запобігти “ескалації збройного конфлікту”.

Сіярто додав, що населення Угорщини як ніхто “усвідомлює необхідність у мирних переговорах”, оскільки війна відбувається на території сусідньої держави.

Глава угорського МЗС також згадав про потік українських біженців через територію Угорщини внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. За його словами, йдеться про більш ніж мільйон людей.

Крім того, Сіярто назвав “невдалими” економічні санкції проти РФ через зростання вартості енергоносіїв.

Варто зазначити, що днями угорські ЗМІ оприлюднили “репортаж” із Закарпаття про мобілізацію. У матеріалі йшлося, що такої мобілізації начебто не було там від початку війни. В публікації стверджується, що нібито сотні українських військових та поліцейських здійснюють перепис та роздають повістки “на вулицях, ринках, в автобусі, у дитячих садках і навіть у циганських поселеннях”.

Як пише видання Mukachevo.net, цей фейк про “мобілізацію угорців” розповсюдили багато російських та угорських ЗМІ. Вони також “розкачують” тему “втрат” 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Реакція українських етнічних угорців

На тлі поширення антиукраїнської дезінформації про мобілізацію із заявою від імені етнічних угорців виступив Федір Шандор – професор Ужгородського національного університету, депутат Закарпатської обласної ради та військовослужбовець-доброволець.

Він наголосив, що поширенням неправдивої інформації в Угорщині займаються російські агенти, щоб посварити українців та угорців, які проживають на Закарпатті.

– В Угорщині агенти Росії поширюють неправдиву інформацію про закарпатських угорців. Подібну інформацію поширюють і в Україні. Мета зрозуміла – налаштувати закарпатських угорців і українців одних проти інших, – зазначив Федір Шандор.

У зв’язку з цим він наголосив, що в умовах повномасштабної війни закарпатські угорці добровільно йдуть на фронт, щоб захистити свою землю та сім’ї від російських окупантів.

– Закарпатські угорці – добропорядні громадяни України. Тисячі закарпатців всіх національностей (і угорці в тому числі) взяли в руки зброю і пішли воювати – бо ми не хочемо, щоб російські окупанти прийшли на Закарпаття і вбивали наших рідних. Ми всі пам’ятаємо, як це було в минулому столітті, пам’ятаємо про… концтабори для угорців, які організували росіяни, – пояснив Шандор.

Він назвав цей коментар відповіддю на брехню агентів РФ, які діють в Україні та Угорщині.

– Тим, хто зрадив свій народ і перейшов на службу до Росії, хочемо сказати одне – не заважайте нам. Добро і правда все рівно переможе, а російське зло програє, – підсумував Федір Шандор.

Напередодні Міністерство закордонних справ викликало посла Угорщини “для відвертої розмови” через нові зневажливі заяви прем’єра цієї країни Віктора Орбана щодо України. Так, Орбан порівняв нашу державу із Афганістаном та назвав її “нічийною землею”.

Джерело: Magyar Hírlap, Mukachevo.net, Facebook-сторінка Федора Шандора