Январь, 28 в 1:58

Министерство иностранных дел вызывает посла Венгрии “для откровенного разговора” из-за очередных пренебрежительных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана в отношении Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Он прокомментировал сообщения в СМИ, согласно которым во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее “ничейной землей”.

Сейчас смотрят — Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. Такие заявления являются категорически неприемлемыми. Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно подрывая возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами, — заявил Николенко. Олег Николенко добавил, что из-за действий премьера Орбана в украинский МИД будет вызван посол Венгрии “для откровенного разговора”. — Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования, — добавил представитель МИД. Пока венгерская сторона не комментировала вызов своего посла в украинское министерство. Контекст Вечером 26 января Виктор Орбан встретился с 15 журналистами в Будапеште, среди которых был редактор издания American Conservative Род Дрегер. Редактор пересказал разговор, который состоялся между представителями прессы и премьером Венгрии, среди которых, в частности, Орбан заявил, что Запад должен понять, что президент РФ Владимир Путин “не может позволить себе проиграть, и не проиграет”, поскольку в следующем году его ждут выборы, а он якобы не может баллотироваться как президент, который проиграл войну. Более того, по словам Орбана, Россия не может позволить НАТО установить свое присутствие в Украине. Премьер Венгрии говорит, что “время, когда Россия могла бы завоевать Украину или установить дружественный режим, давно прошло”. — Если бы Россия одержала быструю победу, это было бы возможно, но сейчас это безнадежно, — приводит слова венгерского премьера Род Дрегер. Поэтому, по словам Орбана, сегодня целью России является “сделать из Украины неуправляемую руину, чтобы Запад не мог претендовать на нее как на приз. В этом они (россияне, — Ред.) уже преуспели”. Род Дрейгер говорит, что Орбан в этом контексте сказал об Украине следующее: “Сейчас это Афганистан… Ничейная земля”. Читайте Венгрия планирует ветировать санкции Евросоюза против ядерной отрасли РФ – Орбан

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