Январь, 31 в 13:52

Бывший заместитель начальника департамента Генпрокуратуры Украины Дмитрий Сус получил 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Такой приговор во вторник, 31 января, объявил Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

– Дмитрия Суса признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 УК, — говорится в решении суда.

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Дмитрий Сус занимал должность заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины. Его признали виновным в преступлениях, предусмотренных:

ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц);

ч. 4 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества, совершенные в крупных размерах либо в условиях военного или чрезвычайного положения);

ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

По совокупности преступлений ВАКС назначил Дмитрию Сусу наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах, адвокатуре сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества.

Так, суд конфисковал в доход государства две квартиры, два земельных участка, гараж и автомобиль Суса, на которые еще в 2017 году был наложен арест.

Кроме того, суд лишил его чина старшего советника юстиции.

Приговор может быть оспорен в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

В чем обвиняли Дмитрия Сусса

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали Дмитрия Суса в июле 2017 года на территории международного аэропорта Борисполь.

По версии следствия, в течение 2016 года Сус, будучи на должности старшего следователя по особо важным делам, а затем заместителя руководителя департамента Генпрокуратуры, систематически присваивал чужое имущество, а также растратил вещественные доказательства в производстве, продав их посторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятых в ходе следственных действий.

Кроме того, Сусу инкриминировали отсутствие информации о внедорожнике Audi Q7 в декларации за 2015 год.

Расследование этого дела продолжалось с октября 2016 года.

Источник: ВАКС