Колишній заступник начальника департаменту Генпрокуратури України Дмитро Сус отримав 9 років в’язниці з конфіскацією майна.

Такий вирок у вівторок, 31 січня, оголосив Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

– Дмитра Суса визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 ККУ, – йдеться в рішенні суду.

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Дмитро Сус обіймав посаду заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України. Його визнали винним у злочинах, передбачених:

ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб);

ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану);

ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

За сукупністю злочинів ВАКС призначив Дмитру Сусу покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судах, правоохоронних органах, адвокатурі строком на 3 роки та з конфіскацією усього майна.

Так, суд конфіскував у дохід держави дві квартири, дві земельні ділянки, гараж та автомобіль Суса, на які ще в 2017 році був накладений арешт.

Крім того, суд позбавив його чину старшого радника юстиції.

Вирок можна оскаржити упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

У чому звинувачували Дмитра Суса

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали Дмитра Суса в липні 2017 року на території міжнародного аеропорту Бориспіль.

За версією слідства, впродовж 2016 року Сус, перебуваючи на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах, а згодом заступника керівника департаменту Генпрокуратури, систематично привласнював чуже майно, а також розтратив речові докази у провадженні, продавши їх стороннім особам. Йдеться про кошти та майно, вилучені під час слідчих дій.

Крім того, Сусу інкримінували відсутність інформації про позашляховик Audi Q7 у декларації за 2015 рік.

Розслідування цієї справи тривало з жовтня 2016 року.

Джерело: ВАКС