Міноборони заявляє про нульову толерантність до корупції та обіцяє перевірку “харчового” скандалу

Січень, 23 в 10:36

Верховна Рада України планує засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який спільно зі Службою безпеки розслідуватиме витік інформації про буцімто завищені закупівлі продовольства для Збройних сил України.

Про це агентство Українські новини проінформував член вищезазначеного комітету, народний депутат Геннадій Касай.

У розмові з журналістами Касай окремо відзначив те, що інформація про закупівлі, яка стала предметом загального обговорення, вважається закритою інформацією на період дії воєнного стану. Її розголошення може мати вкрай негативні наслідки. В оприлюдненні подібних даних Касай вбачає підігрування ворогу.

Зараз дивляться – Так, комітет буде збиратися, і буде присутній міністр оборони. Я сьогодні читав, що Міноборони буде звертатися до правоохоронних органів щодо питання, що вони бачать у цьому зраду. Думаю, що так, що це може бути використано нашим ворогом, щоб нас медійно вбивати. І дані стосовно військових частин – справді ця інформація не мала б бути публічною. Тому будемо в цьому питанні також розбиратися, – зазначив він. Народний депутат додав, що його колеги сподіваються співпрацювати з СБУ під час розслідування цього інциденту. – Залучимо і вислухаємо наші правоохоронні органи і СБУ, яка в цьому процесі також має розібратися, – сказав Касай. Нагадаємо, що напередодні в пресі було опубліковано чинні контракти Міноборони з компаніями-постачальниками продуктів харчування для військовослужбовців ЗСУ та звинувачення чиновників у завищенні цін на харчування. В Міністерстві оборони категорично відкинули подібні звинувачення, але зазначили, що в разі, якби така інформація підтвердилася, винних було б покарано. – Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції. Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У разі виявлення порушень у діяльності посадових осіб Міноборони вони відповідатимуть за законом, – йдеться в офіційному повідомленні відомства. Крім того, міністр оборони Олексій Резніков звернувся до голови профільного Комітету ВРУ Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання та заслухати інформацію щодо результатів закупівлі харчування для військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР. Читайте За законами воєнного часу: Арахамія анонсував “посадки” чиновників

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