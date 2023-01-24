Заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу із закупівлями продуктів для української армії.

Про таке рішення поінформували в пресслужбі Міноборони України.

Шаповалов відповідав за тилове забезпечення Збройних сил України. Міністр оборони Олексій Резніков підтримав відставку свого заступника та звернувся до Кабінету міністрів із відповідним поданням.

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У Міноборони уточнили, що Шаповалов звільняється, щоб не створювати загроз для забезпечення ЗСУ. Водночас у відомстві назвали всі звинувачення “харчового” скандалу безпідставними.

– В’ячеслав Шаповалов… попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних із закупкою послуг харчування. Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла, – наголошується в повідомленні.

У Міноборони вважають, що звільнення заступника міністра дозволить “зберегти довіру суспільства та міжнародних партнерів”, а також забезпечить об’єктивність під час можливих розслідувань.

У міністерстві зазначили, що за час роботи В’ячеслава Шаповалова на посаді заступника вдалося налагодити роботу в умовах повномасштабної війни та реалізувати низку реформ, попри “шалений опір”:

провести демонополізацію послуги харчування ЗСУ;

знищити монополію в секторі забезпечення паливо-мастильними матеріалами, де раніше існувала залежність від одного постачальника;

накопичити в резервах ЗСУ чверть мільйона бронежилетів та понад 150 тис. шоломів, зокрема й від українських виробників;

накопичити на складах сотні тисяч комплектів зимової та літньої форми, інших предметів забезпечення;

у межах реформи закупівель створено агенцію для забезпечення тилових потреб.

Крім того, Шаповалов минулої зими активізував впорядкування активів Міноборони.

– Разом із Держкадастром зроблені потужні кроки щодо цифровізації інформації по земельних ділянках та нерухомості. Спільно з юридичними військами було повернуто тисячі гектарів земель та вкрадені в оборонного відомства будівлі. Цей процес став системним, – зазначили у міністерстві.

В Міноборони подякували В’ячеславу Шаповалову за роботу та висловили впевненість, що “інформаційні хвилі вщухнуть і буде досягнута справедливість”.

У відомстві наголосили, що дотримуються принципу нульової толерантності до корупції, а тому забезпечать прозорість перевірок.