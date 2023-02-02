Закупівля неякісних бронежилетів: суд заарештував експосадовця Міноборони
Шевченківський районний суд Києва заарештував ексдиректора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.
Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.
Суд передбачив можливість внесення застави для колишнього урядовця. Хоч сума застави не розголошується, у прокуратурі вважають її замалою, тому вже оскаржили рішення. За даними ЗМІ, йдеться про 26 млн грн.
Нагадаємо, що 25 січня Богдана Хмельницького звільнили з посади директора департаменту закупівель Міноборони.
Це сталося на тлі скандалу із закупівлею продуктів харчування для військовослужбовців, у якому він фігурував.
1 лютого Хмельницькому оголосили підозру у розтраті державних коштів на понад 100 млн грн.