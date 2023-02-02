Лютий, 02 в 20:43

Шевченківський районний суд Києва заарештував ексдиректора департаменту державних закупівель Міноборони Богдана Хмельницького.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.

Хмельницького підозрюють у закупівлі майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн, які, за даними слідства, виявились неякісними.

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Суд передбачив можливість внесення застави для колишнього урядовця. Хоч сума застави не розголошується, у прокуратурі вважають її замалою, тому вже оскаржили рішення. За даними ЗМІ, йдеться про 26 млн грн.