Директора департамента закупок Минобороны Хмельницкого и замминистра Шаповалова уволили — комитет ВР
Директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, которые фигурируют в скандале по поводу закупок питания для украинских военнослужащих, были уволены.
Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.
— Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов, — написала она.
Отмечено, что министр обороны “не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования”.
По ее словам, цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону.
— Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности транспортными услугами и „припуском“ на инфляцию. Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше, – отметила депутат.
Она подчеркнула, что вопрос с закупками пока не исчерпан.
Ранее в СМИ распространили информацию о закупке услуг для питания военнослужащих по завышенным ценам.