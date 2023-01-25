Январь, 25 в 12:52

Директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, которые фигурируют в скандале по поводу закупок питания для украинских военнослужащих, были уволены.

Об этом сообщила глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

— Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов, — написала она.

Отмечено, что министр обороны “не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования”.

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По ее словам, цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону.

— Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности транспортными услугами и „припуском“ на инфляцию. Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше, – отметила депутат.

Она подчеркнула, что вопрос с закупками пока не исчерпан.

Ранее в СМИ распространили информацию о закупке услуг для питания военнослужащих по завышенным ценам.