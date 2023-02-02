Пищевой скандал в Минобороны: экс-замминистра избрали меру пресечения
Сегодня, 2 февраля, уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за Тыловое обеспечение ВСУ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 402 млн 600 тыс. грн.
Напомним, 1 февраля 2022 года работники ДБР сообщили ему о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 млрд грн. Все договоры заключались по полной предоплатой.
Чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний.
При этом он игнорировал обращение Командования Сил Логистики ВСУ о необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля по приему качества продукции.