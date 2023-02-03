З-під завалів зруйнованого російською ракетою житлового будинку в Краматорську дістали тіло ще однієї загиблої людини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Краматорської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, ракета Росії вдарила по будинку в Краматорську ввечері 1 лютого, внаслідок чого було вщент зруйновано під’їзд чотириповерхового житлового будинку.

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Раніше було відомо, що через терористичний акт Російської Федерації загинуло три людини.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив про 14 поранених, серед яких є важкопоранені. Крім того, до терапевтичного відділення звернулось ще 13 людей, повідомив він.

Відомо, що серед загиблих – 47-річна директорка місцевої школи №24 та її 50-річний чоловік. Крім того, через атаку Росії загинула 61-річна жінка.

Про пошук ще однієї жінки під завалами повідомлялось вдень 2 лютого.

У зруйнованому будинку, куди влучила російська ракета, проживало 20 осіб. До загострення бойових дій навколо Краматорська з будинку виїхало 85% жителів.