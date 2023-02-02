Ракетный обстрел Краматорска: под завалами ищут женщину
В Краматорске, где ночью в жилой дом попала российская ракета, продолжаются спасательные работы, ведь под завалами может быть еще один человек — женщина.
Об этом в эфире национального телемарафона ведущему Петру Демьянчуку рассказала журналистка Татьяна Наконечная.
Ранее сообщалось, что из-под завалов извлечены трое погибших. Однако потом стало известно, что третьего человека медикам удалось реанимировать – он жив. А утром, к сожалению, обнаружили еще одного погибшего.
Поэтому количество погибших остается – три человека.
Сейчас известно о 22 раненых, из них восьмерых госпитализировали.
– Окончательно известно, что россияне ударили ракетой Искандер в это четырехэтажное здание в центре Краматорска. Произошло это накануне в 21:45. Также взрывная волна повредила восемь соседних домов, – рассказала журналистка.
В этом доме, куда попала ракета, постоянно проживало 20 человек. 85% людей из него уехало. Оставшихся без жилья людей принимают в местной школе. К 14 часам областная администрация получит данные, сколько людей нуждаются в убежище.
Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко подчеркнул, что все люди, которые в этом будут нуждаться, получат временное жилье.