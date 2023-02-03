Путин в который раз переоценил возможности своей армии – ISW
Президент России Владимир Путин, вероятно, снова переоценил возможности своей армии.
Так аналитики Института изучения войны (ISW) оценили приказ до марта захватить Донецкую область, который мог отдать глава Кремля войскам РФ.
– В ISW не обнаружили никаких доказательств того, что российские силы восстановили боевую мощь, которой было бы достаточно, чтобы победить ВСУ на Востоке Украины и до марта захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области, то есть более 42% общей территории региона, – отмечают аналитики
К тому же, в Институте изучения войны ранее уже заявляли, что вероятное большое российское наступление может преждевременно завершиться во время сезона дождей в апреле, если не раньше, прежде чем россияне успеют достичь каких-то значительных операционных успехов.
В то же время, считают эксперты, кульминацию российских сил могли бы использовать ВСУ для своего контрнаступления в конце весны или летом 2023 года, когда поступят танки западного производства.
Напомним, что накануне представитель украинской военной разведки Андрей Черняк заявил, что Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.
И Андрей Черняк, и спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сомневаются, что россиянам удастся выполнить приказ главы Кремля.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.
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