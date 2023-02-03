Февраль, 03 в 8:04

Президент России Владимир Путин, вероятно, снова переоценил возможности своей армии.

Так аналитики Института изучения войны (ISW) оценили приказ до марта захватить Донецкую область, который мог отдать глава Кремля войскам РФ.

– В ISW не обнаружили никаких доказательств того, что российские силы восстановили боевую мощь, которой было бы достаточно, чтобы победить ВСУ на Востоке Украины и до марта захватить более 11 300 квадратных километров неоккупированной Донецкой области, то есть более 42% общей территории региона, – отмечают аналитики

К тому же, в Институте изучения войны ранее уже заявляли, что вероятное большое российское наступление может преждевременно завершиться во время сезона дождей в апреле, если не раньше, прежде чем россияне успеют достичь каких-то значительных операционных успехов.

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В то же время, считают эксперты, кульминацию российских сил могли бы использовать ВСУ для своего контрнаступления в конце весны или летом 2023 года, когда поступят танки западного производства.

Напомним, что накануне представитель украинской военной разведки Андрей Черняк заявил, что Путин отдал приказ до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

И Андрей Черняк, и спикер Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сомневаются, что россиянам удастся выполнить приказ главы Кремля.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 345-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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