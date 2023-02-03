Путін вкотре переоцінив можливості своє армії – ISW

Президент Росії Володимир Путін, імовірно, знову переоцінив можливості своєї армії.

Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили наказ до березня захопити Донецьку область, який міг віддати очільник Кремля військам РФ.

– В ISW не виявили жодних доказів того, що російські сили відновили бойову потужність, якої було б достатньо, щоб перемогти ЗСУ на Сході України та до березня захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області, тобто понад 42% загальної території регіону, – зазначають аналітики.

До того ж, в Інституті вивчення війни раніше вже заявляли, що імовірний великий російський наступ може передчасно завершитися під час сезону дощів у квітні, якщо не раніше, перш ніж росіяни встигнуть досягти якихось значних операційних успіхів.

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Натомість, вважають експерти, кульмінацію російських сил могли б використати ЗСУ для свого контрнаступу наприкінці весни чи влітку 2023 року, коли надійдуть танки західного виробництва.

Нагадаємо, що напередодні представник української військової розвідки Андрій Черняк заявив, що Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

І Андрій Черняк, і речник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий сумніваються, що росіянам вдасться виконати наказ глави Кремля.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 345-ту добу.

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