Февраль, 03 в 22:17

Украинские военные научились работать с польскими САУ Krab за три недели вместо необходимых трех месяцев, поэтому смогут в ускоренном режиме справиться с обучением на немецких танках Leopard.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком в Киеве.

Резникова спросили, сколько может длиться подготовка украинских танковых подразделений за рубежом.

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— Благодаря польским инструкторам, наши воины уже овладели артиллерийскими системами калибра 155 мм Krab. Вместо трехмесячной подготовки, мы справились за три недели. Если мы овладели ими такими быстрыми темпами, то танки Leopard освоим не медля, — сказал он.

В свою очередь Мариуш Блащак сообщил, что через несколько дней в Польше начнутся учения танковых экипажей Вооруженных сил Украины.

Алексей Резников отметил, что танки НАТО понадобятся Украине для контрнаступления, которое планируется в Генеральном штабе Вооруженных сил.

Напомним, командир польского учебного центра ранее говорил, что Польша планирует уменьшить время обучения украинских военных на танках Leopard 2 до пяти недель.

Источник: Military Media Center