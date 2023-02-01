Польша хочет сократить время учений ВСУ на танках Leopard до пяти недель

Январь, 31 в 23:06

Польша намерена уменьшить срок военных учений украинских воинов на боевых танках Leopard 2 до пяти недель, уменьшив срок тренировок вдвое от стандартного.

Об этом заявил командир польского учебного центра Leopard, майор Мацей Банашинский в комментарии иностранным журналистам.

— Если мы интенсифицируем подготовку, увеличив количество инструкторов, оптимизируем наше время и наши выходные, мы сможем подготовить целый экипаж за пять недель, — сказал он.

По его словам, польские инструкторы планируют проводить учебные курсы для экипажей танков и водителей. В то же время Польша проводит курсы для механиков по вооружению, шасси и оборудованию, необходимых для работы Leopard.

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В Польше официально не подтверждали, где именно украинские военные будут проходить обучение. Однако эксперты считают, что оно может состояться на территории села Сьвентошув, расположенного на западе Польши.

По данным из открытых источников, там расположен один из трех европейских учебных центров Leopard, а два других — в Германии и Швейцарии.

Источник: Hindustan News Hub