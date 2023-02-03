Февраль, 03 в 19:55

Украинские танкисты начнут тренироваться в Польше уже через несколько дней.

Об этом во время пресс-конференции с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым сообщил глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Главы оборонных ведомств, помимо прочего, обсудили усиление возможностей украинских защитников и проведение тренировочных миссий для военных ВСУ на территории Польши.

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— Украина ждет усиления наступления россиян, поэтому получение тяжелого оружия, которое сможет защищать украинских солдат, очень важно, и это ключевой вопрос. Мы собрали декларации по делу “Танковой коалиции”, но чтобы (декларации, — Ред.) скорее воплотились в жизнь, мы решили во второй половине февраля встретиться в Брюсселе. Самое важное сейчас — это начать тренировки украинских военных на этих танках. Такие тренировки начнутся в Польше буквально через несколько дней, — сказал Мариуш Блащак.

Польский министр не уточнил, о каких именно танках идет речь, но, скорее всего, это немецкие танки Leopard. Тем более, что ранее командир польского учебного центра Leopard заявил, что Польша планирует уменьшить продолжительность тренировок для украинских военных на боевых танках Leopard 2 до пяти недель.

В то же время внутри Польши есть разногласия относительно поставок Украине американских истребителей F-16.

Источник: Military Media Center