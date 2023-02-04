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Факти / Україна

Резніков розповів, як швидко українські екіпажі опанують танки Leopard

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Українські військові навчились працювати з польськими САУ Krab за три тижні замість необхідних трьох місяців, тому зможуть у пришвидшеному режимі впоратись з навчанням на німецьких танках Leopard.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільної пресконференції з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком у Києві.

Резнікова запитали, скільки може тривати підготовка українських танкових підрозділів за кордоном.

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– Завдяки польським інструкторам, наші воїни вже опанували артилерійські системи калібру 155 мм Krab. Замість тримісячної підготовки, ми впоралися за три тижні. Якщо ми опанували їх такими швидкими темпами, то танки Leopard засвоїмо не зволікаючи, — сказав він.

Своєю чергою Маріуш Блащак повідомив, що за кілька днів в Польщі розпочнуться навчання танкових екіпажів Збройних сил України.

Олексій Резніков зазначив, що танки НАТО знадобляться Україні для контрнаступу, який планується у Генеральному штабі Збройних сил.

Нагадаємо, командир польського навчального центру раніше казав, що Польща планує зменшити час навчання українських військових на танках Leopard 2 до п’яти тижнів.

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Джерело: Military Media Center

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