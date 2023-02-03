Февраль, 03 в 21:13

Украина продолжает переговоры по поиску площадки для предоставления Воздушным силам тактической авиации, а танки НАТО будут использованы Вооруженными силами для контрнаступления.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции с вице-премьер министром — министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

По его словам, между Киевом и западными партнерами продолжаются переговоры по поиску платформы по передаче тактической авиации Украине.

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— Что это будет — F-16 или Gripеn — это вопрос дискуссионный, который обсуждается с партнерами из стран НАТО, — заявил глава Минобороны.

В то же время из западных танков будет сформирован танковый кулак для контрнаступления.

— Танковая коалиция с основными танками стран НАТО нам нужна для контрнаступления. То есть мы будем использовать их как стальной кулак для того, чтобы пробивать их линию обороны тогда, когда эти корпуса будут готовы. Наш Генеральный штаб примет решение в каком именно месте это делать, — сказал Резников.

Глава украинского МО добавил, что для сдерживания вероятного нового российского наступления на юге и востоке украинские защитники привлекут имеющиеся ресурсы, в первую очередь 155-мм артиллерию и другие средства поражения.

— Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остается 155 мм артиллерия и снаряды к ней, — подчеркнул Алексей Резников.

Он отметил, что из-за угрозы российского наступления Киев обсуждает вопрос передачи ВСУ дальнобойных средств поражения с дальностью от 150 км. Это оружие, по словам Резникова, уже доказало свою эффективность на поле боя, примером чего могут служить РСЗО HIMARS.

— Они (россияне, — Ред.) боятся HIMARS, поэтому все свои важные склады с топливом, амуницией, командные пункты вынесли за 120 км от линии фронта. Поэтому мы обсуждаем с партнерами средства поражения дальностью 150 км. Тогда мы сможем в места концентрации врага наносить поражение и не дать пойти им в это наступление легкой прогулкой, — резюмировал Алексей Резников.

Польский вице-премьер Блащак подчеркнул, что продолжаются переговоры в формате стран, которые могли бы безвозмездно предоставить танки Leopard для защиты Украины.

— Польша взяла на себя роль по созданию коалиции стран, способных поддержать Украину танками Leopard… Я должен прямо сказать, что эта инициатива набирает обороты. Я благодарен всем министрам национальной обороны, но для того, чтобы это набрало обороты, нужны определенные усилия и работа. Поэтому я решил организовать следующую встречу государств в таком формате здесь, в Киеве, — сказал он.

Блащак добавил, что тяжелая бронетехника имеет решающее значение для защиты Украины от российской агрессии.

— Со стороны наших коллег, министров обороны стран, имеющих танки Leopard, были сделаны заявления, но мы ждем окончательного заявления к середине февраля, — добавил польский министр.

Во время пресс-конференции польский министр Блащак также сообщил, что украинские танковые экипажи начнут тренироваться в Польше уже через несколько дней.

Источники: Ministerstwo Obrony Narodowej, Military Media Center

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej