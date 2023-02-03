Не говорю, что это нереально: Мишель о словах Шмыгаля о вступлении Украины в ЕС за 2 года

Февраль, 03 в 16:48

Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, насколько вероятно, что Украина станет членом ЕС через два года.

В интервью Суспильному он сказал, что для этого должна быть сильная политическая воля к внедрению реформ.

– Я не говорю, что это нереально. Если с украинской стороны будет сильна политическая воля к ускорению, если будет уверенность, которую я испытываю, для того чтобы внедрять необходимые реформы, это можно ускорить, — сказал он.

По словам Мишеля, когда в ЕС решили предоставить Украине кандидатство, за несколько недель до решения, “кто-то колебался, кто-то относился пессимистично”.

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— Но нам это удалось, вы смогли наконец-то быстро получить статус кандидата по сравнению с тем, как это делается обычно со стороны ЕС, — добавил глава Евросовета.

Мишель сказал, что сейчас необходимо сосредоточиться на необходимых усилиях с обеих сторон. Вторым пунктом он назвал ожидание начала переговоров.

— Также важно использовать уже имеющиеся у нас инструменты. Например, я бы хотел, чтобы мы ускорили процесс совместного роуминга для того, чтобы соединить Украину с ЕС. Я бы хотел, чтобы мы ускорили усилия для постепенной интеграции Украины в единый рынок, — резюмировал он.

Сейчас в Киеве проходит саммит Украина-ЕС. 30 января 2023 года премьер Украины Шмигаль в одном из интервью отметил, что Украина надеется вступить в состав Европейского Союза через два года.