ЕС выделит Украине первый миллиард евро на восстановление после войны — Урсула фон дер Ляйен

Февраль, 03 в 18:18

Согласно плану Быстрого восстановления, Украина получит первый миллиард евро на восстановление разрушений из-за войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

— Помогать сейчас восстановить повреждения, которые бомбы Путина наносят энергетической инфраструктуре – это одна часть. Но восстановление домов, дорог, инфраструктуры, школ, больниц – это ежедневная работа, которую нужно выполнять. Поэтому так важно, чтобы мы начали быстрое восстановление немедленно. Это встроено в процесс восстановления. Я рада, что мы можем объявить, что первый миллиард Быстрому восстановлению будет предоставлен… Так что работа может начаться немедленно, — сказала она.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз предоставил Украине пособие на общую сумму €49 млрд.

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Также во время пресс-конференции фон дер Ляйен отметила, что объем новых ограничений против России в рамках десятого пакета санкций Евросоюза составляет €10 млрд.

Она подтвердила планы ввести новый санкционный пакет против РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, то есть до 24 февраля.