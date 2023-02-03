Февраль, 03 в 17:26

Объем новых ограничений против России в рамках десятого пакета санкций Евросоюза составляет €10 млрд.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, который проходил 3 февраля в Киеве.

Она подтвердила планы ввести новый санкционный пакет против РФ к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, то есть до 24 февраля.

Сейчас смотрят – Россия, российское общество и экономика уже платят высокую цену из-за введенных санкций. Десятый пакет санкций готовится, мы намерены ввести его до 24 февраля. Его объем составит около €10 млрд, — отметила фон дер Ляен. Глава Еврокомиссии уточнила, что новые санкции будут сосредоточены на технологиях, которые не должна использовать военная машина РФ. – Другими словами, мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в дронах, чтобы убедиться, что они будут недоступны для РФ, – заявила она. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что Киев рассчитывает на ограничения против ядерной сферы РФ и ракетной отрасли. – Мы обсудили ужесточение санкций против РФ, в частности, наше ожидание от десятого санкционного пакета Евросоюза. Мы говорили о российской ракетной программе, расширении энергетических санкций, в частности, на ядерную сферу, расширении персональных санкций, — рассказал глава государства. По словам президента, очень важно не допускать размывания уже одобренных европейских санкций и их ослабления в отношении отдельных лиц. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценивал десятый пакет санкций Евросоюза против РФ как недостаточно сильный. Он подчеркивал, что новый пакет должен включать ограничения против ядерной и ракетной отраслей РФ.

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