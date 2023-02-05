Резников оценил возможность нового наступления РФ на Киев

Февраль, 05 в 16:52

На границе с Беларусью не наблюдается такого количества сил, которое могло бы взять Киев.

Об этом на брифинге сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Мы не видим сформированных ударных группировок, способных идти на Киев. Я не говорю, что Киев захватить в принципе невозможно. Киев – большая агломерация, 4 млн населения, готового сражаться и защищаться, это организованная зона, – отметил министр.

Также он напомнил, что Россия пять месяцев не может взять Бахмут Донецкой области.

Сейчас смотрят – Они Бахмут маленький с 41-тысячным населением, которое там проживало до войны, 5 месяцев атакуют. Ибо каждый дом – это укрепление, это защита и это совершенно другое ведение уличных боев. По состоянию на сегодня там нет такой концентрации войск, по нашим оценкам, не более 12 тыс. российских военных на полигонах, — подытожил Резников.

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