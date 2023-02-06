Країні-агресору Росії знадобиться близько двох місяців, щоб сформувати нові військові підрозділи. Водночас їхня ефективність залежатиме від оснащення та підготовки.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, ворог планує наступальні операції на сході та півдні нашої держави навесні та влітку 2023 року.

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– Якщо казати про укомплектування ворожих військ, то Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування. І будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені, – наголосив він.

Скібіцький уточнив, що нова хвиля мобілізації в РФ триватиме до двох місяців. Проте реалізація планів Кремля безпосередньо залежить як від оснащення резервістів РФ, так і від темпів та якості військової допомоги Україні з боку Заходу.

– Багато чого також залежатиме від продовження постачання західних боєприпасів та озброєнь в Україну для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна, – пояснив представник ГУР.

Скібіцький також повідомив, що українська розвідка постійно моніторить переміщення ядерної зброї в РФ, стежить за діями 12 Головного управління Міністерства оборони РФ, яке відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів.

– Це процес непростий, але ми маємо досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися, починаючи з 2014 року, – запевнив він.

За даними ГУР Міноборони, російський диктатор Володимир Путін наказав до березня захопити території Донецької та Луганської областей. Через це бої в найближчі тижні можуть активізуватися.

Міністр оборони України Олексій Резніков очікує можливого наступу з боку росіян у лютому, оскільки цього місяця виповнюється річниця повномасштабної війни.

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Джерело: ГУР Міноборони України