Февраль, 06 в 10:46

Мэр Днепра Борис Филатов решил передать на украинскую армию вознаграждение, которое он должен получить в качестве обличителя коррупции по делу о рекордной взятке.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Так, в октябре прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего нардепа Верховной Рады Максима Микитася при попытке подкупа мэра Днепра за рекордные €22 млн.

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Экс-нардеп предлагал взятку за подписание договора на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса. Филатов же обратился в НАБУ, и на основании его заявления было открыто уголовное производство.

В связи с этим НАБУ признало мэра Днепра разоблачителем коррупции, о чем сообщило Национальному агентству по предотвращению коррупции.

– В октябре 2022 года мне как городскому главе была предложена рекордная в истории Украины сумма неправомерной выгоды, а человеческим языком взятка в размере €22 млн, — отметил Филатов.

Он уточнил, что согласно законодательству обличитель должен получить вознаграждение в размере до 10% от суммы взятки (10% от €22 млн – это около 100 млн грн).

В то же время, мэр Днепра призвал перечислить эти средства на поддержку Вооруженных сил Украины.

– Все средства вознаграждения, которые я должен получить, прошу перечислить на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ.., о чем мною составлено и подписано соответствующее заявление компетентным органам, — сообщил он.

Как известно, в октябре прошлого года суд отправил бывшего народного депутата Максима Микитася под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 260 млн грн. Рассмотрение проходило по делу о попытке подкупа мэра Днепра.

Источник: Facebook-страница Бориса Филатова