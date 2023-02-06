Лютий, 06 в 10:46

Міський голова Дніпра Борис Філатов вирішив передати на українську армію винагороду, яку він має отримати як викривач корупції у справі про рекордний хабар.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Так, у жовтні минулого року детективи Національного антикорупційного бюро затримали колишнього нардепа Верховної Ради Максима Микитася під час спроби підкупу мера Дніпра за рекордні €22 млн.

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Екснардеп пропонував хабар за підписання договору щодо будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом. Філатов же звернувся до НАБУ, і на підставі його заяви було відкрито кримінальне провадження.

Через це НАБУ визнало мера Дніпра викривачем корупції, про що повідомило Національному агентству з питань запобігання корупції.

– У жовтні 2022 року мені як міському голові була запропонована рекордна в історії України сума неправомірної вигоди, а людською мовою хабар у розмірі €22 млн. Згідно повідомлення НАБУ, мене визнано викривачем у кримінальному провадженні, про що було відправлено відповідного листа до НАЗК, – зазначив Філатов.

Він уточнив, що згідно із законодавством, викривач має отримати винагороду в розмірі до 10% від суми хабара (10% від €22 млн – це близько 100 млн грн).

Водночас мер Дніпра закликав перерахувати ці кошти на підтримку Збройних сил України.

– Усі кошти винагороди, що я повинен отримати, прошу перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ.., про що мною складено та підписано відповідну заяву компетентним органам, – повідомив він.

Як відомо, в жовтні минулого року суд відправив колишнього народного депутата Максима Микитася під варту на два місяці із можливістю внесення застави в обсязі 260 млн грн. Розгляд відбувався у справі про спробу підкупити мера Дніпра.

Джерело: Facebook-сторінка Бориса Філатова