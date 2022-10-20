Останется под стражей: экс-нардепу Микитасю избрали меру пресечения
Суд применил против бывшего народного депутата Максима Микитася меру пресечения. Его взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 260 млн грн.
Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины. Известно, что ему сообщили о подозрении за попытку подкупить мэра Днепра Бориса Филатова.
По данным следствия, Микитась предложил Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Этот проект реализуется за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.
Бывший нардеп хотел подкупить мэра за 10% от стоимости проекта (в общей сложности около €220 млн), то есть он предложил ему €22 млн. Об инциденте сообщил мэр Днепра Филатов.
Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили экс-нардепу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Источник: ВАСУ