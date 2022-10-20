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Факты / Україна / Политика

Останется под стражей: экс-нардепу Микитасю избрали меру пресечения

Юля Захарченко, редактор ленты
Максим Микитась
Фото: Факты ICTV

Суд применил против бывшего народного депутата Максима Микитася меру пресечения. Его взяли под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в размере 260 млн грн.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины. Известно, что ему сообщили о подозрении за попытку подкупить мэра Днепра Бориса Филатова.

По данным следствия, Микитась предложил Филатову взятку за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса. Этот проект реализуется за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития.

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Бывший нардеп хотел подкупить мэра за 10% от стоимости проекта (в общей сложности около €220 млн), то есть он предложил ему €22 млн. Об инциденте сообщил мэр Днепра Филатов.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили экс-нардепу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: ВАСУ

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