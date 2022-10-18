Предлагал рекордные €22 млн: задержан экс-нардеп за попытку подкупить мэра Днепра

Октябрь, 18 в 20:50

НАБУ и САП задержали бывшего депутата Верховной Рады на попытке подкупа за €22 млн мэра Днепра Бориса Филатова.

Это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки, которую фиксировали правоохранители в Украине.

По данным следствия, в октябре 2022 года экс-нардеп, который ранее занимал должность главы строительной компании Укрбуд, предложил Филатову взятку за подписание с подконтрольными ему компаниями договора по строительству метрополитена в Днепре вне конкурса.

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Сообщается, что нардеп обещал выплатить сумму частями в течение действия проекта — до 2027 года. При этом он оценил “лояльность” мэра в 10% от стоимости проекта (€220 млн), что составляет соответственно €22 млн. Отмечается, что финансирование проекта осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Бывший нардеп был задержан, сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Предварительная правовая квалификация правонарушения — ч. 4 ст. 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Украины.

Отмечается, что расследование этих фактов НАБУ началось по заявлению Филатова.

В СМИ пишут, что фигурантом является Максим Микитась, однако официального подтверждения этому пока нет.

Пресс-служба НАБУ отмечает, что экс-нардеп также обвиняется в другом деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.