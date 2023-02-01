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Факты / Україна

Помогали отмывать деньги Медведчука: СБУ провела обыски в строительных компаниях Киева

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Медведчук
Фото: УНИАН

СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столяру. По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и Беларуси, в отношении которых были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

— В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, причиняющих вред государственной безопасности, — говорится в сообщении СБУ.

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Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.

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Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ст.110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Источник: СБУ
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