Февраль, 01 в 16:42

СБУ провела ряд обысков у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных одному из депутатов Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столяру. По убеждению следствия, эти коммерческие структуры были вовлечены в противоправные схемы легализации средств в интересах экс-депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Аналогичные схемы работали также в пользу других граждан РФ и Беларуси, в отношении которых были применены санкции СНБО, стран ЕС и США.

— В настоящее время действия СБУ направлены на ликвидацию всех противоправных схем и каналов легализации финансовых активов, применяемых злоумышленниками. В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, причиняющих вред государственной безопасности, — говорится в сообщении СБУ.

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Чтобы получить дополнительные доказательства преступной деятельности, правоохранители провели обыски по местам жительства должностных лиц и в офисах строительных компаний.

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Следственные действия проводились по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: