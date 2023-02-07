Лютий, 07 в 11:03

Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, причетна до організації низки київських компаній підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, вищезазначені компанії платили російським правоохоронцям нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострова.

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Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно сплачувала податки у російський бюджет.

Загальна сума платежів на користь РФ становить понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

– Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення залучила активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві, – розповіли у СБУ.

Потім фірма у Криму підписала охоронні угоди зі структурами Росгвардії та МВС РФ.

Навіть після початку повномасштабної війни компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет РФ.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили: документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок; печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

Дружині Медведчука повідомили про підозру за фінансування Росгвардії та МВС РФ / 10 фотографий

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.