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Факти / Україна

Дружині Медведчука повідомили про підозру за фінансування Росгвардії та МВС РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Дружині Медведчука повідомили про підозру за фінансування Росгвардії та МВС РФ
Фото: СБУ

Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, причетна до організації низки київських компаній підприємства в Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, вищезазначені компанії платили російським правоохоронцям нібито за охорону нерухомості Медведчука на території півострова.

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Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно сплачувала податки у російський бюджет.

Загальна сума платежів на користь РФ становить понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

– Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення залучила активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві, – розповіли у СБУ.

Потім фірма у Криму підписала охоронні угоди зі структурами Росгвардії та МВС РФ.

Навіть після початку повномасштабної війни компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет РФ.

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Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили: документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок; печатки та банківські картки, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

Дружині Медведчука повідомили про підозру за фінансування Росгвардії та МВС РФ / 10 фотографий

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.

Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело: СБУ
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