Кабинет министров Украины поддержал назначение трех руководителей областных военных администраций (ОВА) для Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Должность начальника Днепропетровской ОВА занял Сергей Лысак.

Что известно о новоназначенном чиновнике в близком к фронту регионе — в материале Фактов ICTV.

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До назначения в Днепропетровскую ОВА Лысак Сергей Петрович был начальником Службы безопасности Украины в Днепропетровской области, куда был назначен во время полномасштабного вторжения РФ в июле 2022 года.

Перед этим Сергей Лысак возглавлял Управление СБУ в Житомирской области.

До 24 января 2023 года должность начальника Днепропетровской ОВА занимал Валентин Резниченко.

25 марта 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил Лысаку звание бригадного генерала за проявленный профессионализм во время войны.

Напомним, 24 января 2023 года Владимир Зеленский уволил глав Херсонской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областных военных администраций.

До сих пор остаются неизвестными имена руководителей Киевской и Сумской ОВА.

При этом бывший глава Киевской ОВА Алексей Кулеба занял должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

Фото: Територіальне управління Держсудової адміністрації в Житомирській області